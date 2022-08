Belgique : Une camionnette fonce sur la terrasse d'un café bruxellois

Une camionnette a «foncé» vendredi sur la terrasse d'un café dans le centre de Bruxelles, faisant six blessés légers avant de prendre la fuite, a annoncé la police locale, sans se prononcer sur le caractère délibéré ou non de la collision et les éventuelles motivations du conducteur.