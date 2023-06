Au Luxembourg: Une camionnette suspecte met école et parents en alerte

«Les enseignants ont été informés et ont reçu la directive d’en parler dans leurs classes pour informer les enfants et les alerter». Mère d'enfants scolarisés dans une école de la commune de Differdange où a été enregistré un signalement, Sandra a été marquée, la semaine dernière, par les témoignages évoquant une camionnette suspecte.

«Rumeurs d'enlèvement»

Selon Sandra, à l'école, il a été recommandé aux enfants «de ne pas se balader seul, mais en groupe. S’ils voient une telle camionnette suspecte qui rôderait autour de l’école, on leur a demandé d'en informer directement un des enseignants». Selon Marco, un autre parent d'élève, ils «ont dit aux élèves de ne jamais monter dans une voiture ou une camionnette sans connaître la personne et si on vous force ou on vous touche de crier très fort».