Ville de Luxembourg: Une campagne cible les déjections canines

La capitale s’attaque au problème des déjections canines qui jonchent les trottoirs et les parcs. «Nous voulons inciter le public à utiliser les sachets, il y a assez de moyens proposés par la Ville pour laisser l’espace public propre», a avancé mercredi l’échevin Serge Wilmes (CSV) lors du City Breakfast. Une nouvelle campagne de sensibilisation va donc être lancée en ce sens. L’une des affiches montre une fillette assise dans un parc à côté d’une crotte de chien.

La capitale compte 3 150 chiens référencés, en plus de ceux qui ne sont pas déclarés aux autorités. Ensemble, ils génèrent environ «138 tonnes de déjections par an, dont 78 sont récupérées et donc 60 restent dans l’espace public, d’après nos estimations», reprend Serge Wilmes. Il en appelle donc «au civisme» des propriétaires de chiens: «Il faut rappeler que ce n’est pas hygiénique, car ensuite, ce sont les enfants qui jouent avec les déjections, voire les mangent».