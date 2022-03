Une campagne électorale sans aucun coup bas?

LUXEMBOURG - Six partis sur les huit engagés dans les

élections du 7 juin se sont mis d'accord pour rester «fair-play».

Cet accord entre partis tient plus du «gentleman agreement» qu'à autre chose. L'idée est de mener la bataille électorale de la façon la plus saine possible. En évitant par exemple le vandalisme sur les affiches mais aussi les attaques personnelles contre les candidats en lice, tant pour les législatives que pour les européennes.