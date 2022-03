Colombie : Une campagne municipale sur les bienfaits de la masturbation crée la polémique

La campagne pour la promotion de cette pratique sexuelle par la municipalité de Medellin (nord-ouest) a suscité jeudi des réactions diverses en Colombie, pays conservateur.

«Pour contrer la mauvaise humeur, faites l’amour», accompagne sur les réseaux sociaux l’illustration d’une femme en train de se masturber. La campagne pour la promotion de cette pratique sexuelle par la municipalité de Medellin (nord-ouest), a suscité jeudi des réactions diverses en Colombie, pays conservateur. «L’orgasme libère des endorphines, de la sérotonine et de l’ocytocine : des hormones du bonheur qui peuvent faire d’une mauvaise journée une journée inoubliable. Consacrez-vous à ce moment intime», «la masturbation améliore ton humeur», recommande le tweet du Secrétariat municipal de la jeunesse de Medellin.

Cette campagne a déclenché de nombreuses réactions sur les réseaux dans un pays aux racines conservatrices et fervent catholique. «Ce ne devrait pas être la politique d’une autorité municipale. C’est une honte», s’est insurgé Felipe. «Parlez de la santé publique et de la santé sexuelle sans tabous ni interdits. Très bien pour la campagne», s’est au contraire félicitée Juliana. «Ne pensez-vous pas qu’il y a des problèmes bien plus importants à résoudre dans la ville ?", se demande pour sa part Ivan.