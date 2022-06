Japon : Une campagne pour préserver la forêt de Totoro

La ville japonaise de Tokorozawa a lancé une campagne de financement participatif, dans le but d’acheter les bois dont s’est inspiré le réalisateur Hayao Miyazaki.

Totoro, esprit de la forêt et immense créature grise rondouillarde, vedette du film d’animation sorti en 1988, est l’un des plus célèbres personnages du Studio Ghibli à l’origine de nombreux autres succès d’animation comme l'oscarisé «Voyage de Chihiro», le féministe «Princesse Mononoké» ou le très écologiste «Nausicaä de la Vallée du Vent».

En échange d’un don de 25 000 yens (173,98 euros), les participants à la campagne visant un public japonais recevront un lot de cinq tirages de dessins réalisés par le studio d’animation. Dans un premier temps, 1000 lots seront disponibles, et d’autres pourraient être ajoutés plus tard, a précisé le porte-parole. Les dons ne devraient couvrir qu’une petite partie de la somme nécessaire à l’acquisition de la forêt, mais la ville espère via cette campagne attirer l’attention et créer un élan de soutien pour sa préservation.