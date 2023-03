Nouvelle-Zélande: Une campagne pour réconforter les jeunes coeurs brisés

Six Néo-Zélandais sur 10, âgés de 16 à 24 ans, ont vécu une rupture.

La Nouvelle-Zélande a lancé, mercredi, une campagne pour aider les jeunes du pays à surmonter les ruptures douloureuses, en encourageant les cœurs brisés à «assumer leurs sentiments» et à bloquer leur ex sur les réseaux sociaux.

La campagne gouvernementale intitulée «Love Better» (aimer mieux) offre des conseils et un soutien pour remonter la pente lorsque l’amour prend fin, et sera présentée dans des podcasts et sur des plateformes telles qu’Instagram. «Les ruptures, ça craint… mais vous pouvez les faire passer pour de bon. Assumez vos sentiments», dit une voix apaisante dans la vidéo de la campagne.