Concours de beauté : Une candidate de Miss Belgique a fait réduire sa poitrine

Le 11 février prochain à La Panne, 32 candidates vont tenter de décrocher la couronne et l’écharpe de Miss Belgique 2023. Parmi elles, Cheany Van der Jeugt, Miss Flandre orientale, dont l’élection a déclenché un torrent de commentaires sur les réseaux sociaux. Beaucoup estimaient que la jeune femme – qui a fêté ses 25 ans le mois dernier – n’était pas assez naturelle et avait trop eu recours à la chirurgie esthétique.

Des critiques qu’elle balayait encore d’un revers de la main il y a quelques semaines. «Il y a des choses bien pires dans la vie», expliquait-elle dans les médias belges. «Au final, les faux seins et le remplissage de lèvres ne sont plus tabous en 2022. Les gens pensent que ce n’est pas possible dans un concours de beauté, alors que la chirurgie plastique fait tout simplement partie de la société».

Il semblerait que la jeune femme ait toutefois changé d’avis: à trois semaines du concours, elle s’est fait retirer ses prothèses mammaires, passant d’un bonnet F à un bonnet C, indiquent nos confrères de 7sur7 relayant Het Laatste Nieuws. «Si j’avais pu choisir, j’aurais fait ma taille naturelle, un petit bonnet B. Mais ce n’était pas possible, car j’avais un bonnet F et l’excès de peau aurait été trop important, ce qui m’aurait obligée à subir un lifting de la poitrine», a-t-elle confié. Et de sourire: «Pour la première fois, je peux à nouveau tenir mes deux bras à plat le long de mon corps. Tout comme voir mon piercing au nombril».