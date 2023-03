Sur «TFX»: Une candidate transgenre dans la nouvelle saison de «La Villa»

«Je suis une jeune femme qui aime la vie, qui aime rigoler, qui aime faire la fête, qui aime croquer la vie à pleines dents quoi!» Le portrait de Jade, 25 ans, influenceuse qui vit à Paris, est somme toute banal. À une différence près: «Je n'ai pas toujours été la fille que je suis aujourd'hui», confie-t-elle face caméra. «Avant, j'avais un corps dit "masculin", j'avais un corps de petit garçon et du coup j'étais considérée comme un petit garçon dans la société alors que je ne l'étais pas».

«J'ai toujours su que j'étais une fille mais par contre j'ai compris qu'on pouvait changer tard, vers 18 ans». C'est en regardant la bande-annonce de «The Danish Girl» qu'elle a le déclic. Le film raconte l'histoire de la première femme transgenre opérée. Elle s'est sentie «soulagée» et a été directement en parler à sa maman qui a «compris directement». Elle n'a d'ailleurs pas voulu blesser celle qui l'a mise au monde et lui a demandé de choisir son prénom, c'est ainsi qu'elle est devenue Jade. «Je trouvais ça important que ce soit ma mère qui me renomme comme elle m'a nommée quand je suis née».