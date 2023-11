«Une canette est-elle en acier ou en alu? On ne sait plus»

Face à la diversification des emballages, les Luxembourgeois trient les déchets «de manière encourageante». Au Luxembourg, l'ASBL Valorlux assure la collecte sélective, le tri et le recyclage des déchets d'emballage, «mais aujourd'hui», reconnaît Claude Turping, directeur chez Valorlux, une canette, on ne sait plus dire si elle est en aluminium ou en acier. C'est la même chose avec un pot de yaourt, on ne sait pas dire s'il est en plastique PS, PP, ou PET. Et c'est la même chose pour les barquettes».

Depuis novembre 2023, les parcs de recyclage de Bettembourg (STEP) et de Diekirch (SIDEC) accueillent un projet pilote qui a pour objectif de simplifier la vie des citoyens tout en gagnant en efficacité. Concrètement, tous les emballages plastiques, ainsi que les emballages métalliques et les cartons à boissons sont collectés dans un seul et même sac. Alors que les films plastiques, le polystyrène et les bouchons en liège sont rassemblés séparément.

Trouver le juste milieu par rapport aux déchets

«Avec ce nouveau système, on espère un plus grand rendement des fractions à recycler», reconnaît Claude Turping. «Par rapport aux sacs bleus, les quantités sont tout de même assez faibles. On espère aussi une réduction de l'impact du transport. Si vous devez tout ramener dans des containers de manière séparée, le container risque d'être plus vide que si vous mettez dans un container de manière agrégée pour l'amener au tri».

Autre constat récent: la plastification du papier carton. «Le carton en contact direct avec le liquide, ça ne fonctionne pas, alors on plastifie», nous explique encore Claude Turping. «C'est une observation et c'est difficile au recyclage. Tout comme le multicouche ou les matériaux multiples. Un sachet de chips, par exemple, l'emballage propose du positif pour les aliments, mais pas pour le recyclage». «Il faut essayer de trouver le juste milieu entre un bon emballage et éviter le gaspillage», conclut Claude Turping.