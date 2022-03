Une caricature souvent cocasse

À partir de situations banales, «Tellement proches» délaisse le terrain du réalisme pour aller vers une caricature souvent cocasse, à l’humour bon enfant et bientôt franchement loufoque. Grâce à de savoureux numéros d’acteurs (Vincent Elbaz et Isabelle Carré), le côté outrancier du film et même l’épilogue lesté de bons sentiments sur le thème «Famille, je vous aime» ne devraient pas décevoir le public de Nakache et Toledano, dont le film précédent, «Nos jours heureux», avait engrangé 1,5million d’entrées en 2006.