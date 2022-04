Environnement au Luxembourg: Une carte pour savoir où cueillir gratuitement des fruits

«Gielt Band», c'est 3 500 arbres

À ce jour, une quarantaine de communes se sont associées à l'action, et 3500 arbres ont été marqués d'un ruban jaune. Le président du Syvicol (Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises), Emile Echer, espère franchir la barre des 50 communes participantes. Le ministre de l'Agriculture Claude Haagen compte cette année étendre l’initiative collective «Gielt Band» aux privés, aux associations et aux entreprises propriétaires d’arbres fruitiers.