Sur les routes du Luxembourg : Une cascade d’accidents fait 8 blessés

Les autoroutes du Luxembourg ont été le théâtre de nombreux accrochages mardi. Peu avant 17h15, sur l’A4, en direction de Luxembourg, trois voitures sont entrées en collision entre la sortie Leudelange Nord et la Croix de Cessange, une personne a été blessée. Une demi-heure après, non loin de là, toujours l’A4, entre les sorties Leudelange Sud et Leudelange Nord, trois voitures se sont également percutées. Deux personnes ont été prises en charge.