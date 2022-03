Inondations au Luxembourg : Une cave a dû être pompée pendant des heures

DAHLEM – Les secouristes sont longuement intervenus, dimanche soir à Dahlem, après avoir été appelés pour une cave inondée. Des renforts ont dû être appelés.

Le Centre d’intervention et de secours (CIS) de Kahler a été appelé dimanche, vers 20h15, à cause d’une cave inondée à Dahlem. La commune avait en effet subi de fortes pluies les heures précédentes et l’eau était montée jusqu’à 1,50 mètre de hauteur dans une maison.