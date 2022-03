Au Luxembourg : Une centaine d'Irakiens ont manifesté vendredi

LUXEMBOURG-VILLE- Plusieurs dizaines d'Irakiens ont manifesté vendredi devant la Direction de l'immigration (route d'Arlon) pour leur droit d'asile.

Des retours forcés ne sont pas exclus par le Luxembourg

Par conséquent, les demandeurs qui ont été déboutés, risquent un retour dans leur pays. Jeudi soir dans un communiqué, Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères et européennes, de l’Asile et de l’Immigration, a confié «qu’à ce stade le Luxembourg n’a pas opéré de retour forcé vers l’Irak, mais à l’instar de la pratique des autres États membres et sur base de la législation européenne, de tels retours ne sont pas exclus». De quoi provoquer l'inquiétude des manifestants. On pouvait ainsi lire vendredi sur certains panneaux: «L'Irak n'est pas sûr».