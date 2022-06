Autriche : Une centaine de collégiens allemands secourus dans les Alpes autrichiennes

Une centaines de collégiens allemands et leurs professeurs ont dû être secourus sur un sentier des Alpes autrichiennes où ils étaient en difficulté, a annoncé mercredi la police locale.

Deux hélicoptères et des dizaines de secouristes ont dû hélitreuiller mardi la plupart des 99 enfants âgés de 12 à 14 ans et huit professeurs.

Une centaines de collégiens allemands et leurs professeurs ont dû être secourus sur un sentier des Alpes autrichiennes où ils étaient en difficulté, a annoncé mercredi, la police locale. Deux hélicoptères et des dizaines de secouristes ont dû hélitreuiller mardi, la plupart des 99 enfants âgés de 12 à 14 ans et huit professeurs partis en randonnée dans le land de Vorarlberg, dans l’ouest autrichien.

«Le sentier ne figure plus dans les guides touristiques» et est «relativement difficile», a expliqué à l’AFP le porte-parole de la police du land, Wolfgang Duer, en soulignant la «particularité de l’opération» au vu du grand nombre de gens «qui ont dû être secourus». Les professeurs ont passé un appel d’urgence lorsque le sentier est devenu plus difficile et que la pluie a commencé à tomber. Deux collégiens ont glissé et se sont légèrement blessés, et d’autres ont paniqué.