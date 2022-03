Une centaine de personnes brûlées vives dans un avion

Drame aérien au Soudan. Un Airbus a pris feu peu après l'atterrissage, à Khartoum. Un moteur aurait explosé. Il transportait plus de 200 personnes.

"Il y a eu une explosion dans l'un des moteurs et l'avion a pris feu", a affirmé à la télévision le directeur de l'aéroport de Khartoum, Youssef Ibrahim.

"Nous ne pouvons pas donner de chiffre précis" des victimes, mais "un grand nombre de passagers sont sains et saufs", a-t-il assuré.

L'appareil arrivait en provenance d'Amman via Damas.

Plus d'une heure après l'accident, l'avion était encore la proie des flammes. Les images de télévision montraient des pompiers munis de lances à incendie autour de l'appareil tentant d'éteindre le feu, qui avait déjà ravagé la partie supérieure de la carlingue.

Cette catastrophe est l'une des plus importantes ces dernières années au Soudan. En juillet 2003, 115 personnes, dont un haut responsable militaire soudanais et huit étrangers, avaient péri dans l'accident d'un avion des lignes intérieures de la compagnie nationale Sudan Airways, dans l'est du Soudan. Seul un enfant avait survécu.