Mystère aux Etats-Unis: Une centaine de personnes de la même école sont malades d'un cancer rare

Mystère aux États-Unis : Une centaine de personnes de la même école sont malades d'un cancer rare

Une centaine de personnes, ayant fréquenté une école secondaire du New Jersey, se sont vues diagnostiquer une rarissime forme de tumeur cérébrale.

La Colonia High, à Woodbridge, fondée en 1967, est au coeur d’un possible scandale sanitaire. Capture d’écran/Google Earth

Une «chance» sur un milliard. Telle est la probabilité, selon les oncologues, de développer une tumeur dont a été soigné Al Lupiano, il y a 22 ans. Cet habitant du New Jersey a donc été extrêmement surpris lorsqu’il a appris que son épouse, diagnostiquée en août 2021, souffrait du même mal. Et ce qui aurait pu être pris pour un malheureux coup du hasard ne l’a plus été lorsque sa sœur, Angela, a été diagnostiquée de la même tumeur. «C’est comme si trois personnes étaient frappées par la foudre le même jour», explique-t-il dans les colonnes de NJ.com.

Le quinquagénaire, qui a finalement perdu sa sœur de ce cancer en mars dernier, lui avait promis sur son lit de mort de faire toute la lumière sur cette affaire: «Je ne trouverai de repos que lorsque j’aurai toutes les réponses à mes questions», a-t-il dit.

Plus d’une centaine de malades découverts

À force de faire des recherches sur le sujet, l’Américain a découvert que plusieurs cas similaires avaient été recensés ces dernières années. Encore plus troublant, toutes ces personnes, comme lui, sa femme et sa sœur, ont fréquenté en leur époque l’école Colonia High, à Woodbridge, fondée en 1967.

Al décide alors de raconter son histoire sur Facebook. Au fil des partages, de nombreuses personnes de la région témoignent souffrir ou avoir guéri de la même maladie. Et tous ont soit étudié à la Colonia High, soit ils y ont donné des cours. En six semaines, Al a pu faire une liste de 103 cas confirmés. Si la plupart ont été scolarisés dans l’établissement entre 1975 et 2000, le malade le «plus récent» y a terminé ses études en 2014.

Immense scandale sanitaire?

Depuis, médecins et autorités tentent d’élucider cette affaire inquiétante. La réponse pourrait se trouver à une vingtaine de kilomètres de l’école. C’est là où se trouvait une usine de minerai d’uranium. Inoffensif à l’état naturel, il l’est bien plus après extraction, car il peut se répandre dans l’eau, l’air et les sols.

Selon les recherches d’Al Lupiano, une partie du sol contaminé de la fabrique aurait été évacuée après sa fermeture en 1967, l’année même où Colonia High a été construite. La question de savoir si une partie de ce sol se serait retrouvée sur le terrain où l’école allait être édifiée est sur toutes les lèvres. Suite à ces découvertes, les 28 hectares de l’établissement feront l’objet d’analyses ces prochains jours. Les résultats des recherches diront si Al a mis le doigt sur un immense scandale sanitaire.