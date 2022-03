Clandestins : Une centaine de réfugiés échoués sur une plage corse

Une centaine de personnes, vraisemblablement originaires de Syrie ou d'Irak, a débarqué dans la nuit de jeudi à vendredi sur une plage proche de Bonifacio.

Selon de premiers témoignages, le bateau qui les a déposés est reparti, et les réfugiés, sans papiers, seraient syriens ou irakiens. Le groupe, qui compte notamment des femmes et des enfants, a été découvert au petit matin sur une plage d'une réserve naturelle située entre Bonifacio et Pianottoli-Caldarello, à l'extrême sud de la Corse, non loin de la Sardaigne.