Spectaculaire : Une centaine de rorquals vus en Antarctique, un spectacle rare

Plus d'une centaine de rorquals communs ont été filmés par la «BBC» en Antarctique, un spectacle inédit et «palpitant» salué jeudi par les scientifiques, l'espèce ayant été quasiment exterminée.

«L'eau autour de nous était bouillonnante, car les animaux remontaient sans cesse et provoquaient des éclaboussures», raconte Helena Herr. «C'était palpitant, de rester là et de regarder ça». Un signe d'espoir pour le deuxième plus grand animal du monde, après les baleines bleues, considéré selon elle comme un «ingénieur de l'écosystème».