Radioactivité – Une centrale attaquée en Ukraine: un risque au Luxembourg?

Après la menace atomique, la centrale nucléaire attaquée. La population «n'a pas à paniquer» après l'incendie dans une centrale nucléaire ukrainienne consécutif à une frappe russe. Le Premier ministre Xavier Bettel et les autorités de surveillance se sont montrées rassurants.

La centrale nucléaire de Zaporijjia fournissait environ 20% de la consommation de l’Ukraine.

Et si le risque nucléaire venait d'ailleurs? Concentré sur la proximité de la centrale de Cattenom, depuis de nombreuses années, le Luxembourg a observé avec effroi, comme le reste de l'Europe, l'attaque russe sur la centrale de Zaporojie en Ukraine, la plus grande du continent. «Le pire a été évité», résume la Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité (CRIIRAD) dans un communiqué transmis vendredi.

«Le bâtiment qui a été frappé par un projectile (probablement tiré par un char) serait situé à environ 500 mètres du réacteur nucléaire le plus proche. Il s’agit d’un bâtiment non nucléaire, dédié à la formation du personnel. L’incendie est resté localisé et a été éteint par les pompiers locaux affectés à la centrale», explique la commission. L'heure n'est donc «pas à la panique», mais la situation demeure «préoccupante», notamment car «l’intégrité de la centrale au sens large a bien été affectée».

La CRIIRAD assure qu'elle va «poursuivre sa veille» tout au long du week-end et qu'elle maintiendra une vigilance renforcée sur tous les réseaux de mesure européens de la radioactivité «de façon à informer dans les meilleurs délais et anticiper tout risque».

«Acheter de l'iode en pharmacie? Pas une bonne idée» Paulette Lenert

Interrogé sur ces risques au Luxembourg, le Premier ministre Xavier Bettel a indiqué «qu'aucune mesure spéciale» n'avait été prise. «Si l'Agence internationale de l'énergie atomique dit qu'il n'y a pas eu d'augmentation des radiations, alors il n'y a pas lieu de basculer dans la panique», a-t-il justifié. Et le chef du gouvernement de se montrer très prudent sur les pastilles d'iode prévues en cas d'accident nucléaire: «Un geste qui n'est pas anodin», a-t-il précisé.

«Nous avons communiqué sur ces comprimés qui peuvent être nocifs pour la santé. Si la population en a besoin, alors nous agirons. Mais ce n'est pas une bonne idée d'aller dans les pharmacies pour en acheter. Cela n'a aucun sens d'un point de vue sanitaire», a enchainé la ministre de la Santé, Paulette Lenert.