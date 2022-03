A Mamer : Une «chaîne de la paix» avec près de 500 enfants

MAMER – Ecoliers et enseignants ont exprimé leur solidarité envers les victimes de la guerre dans le monde en organisant mardi une chaîne de la paix.

460 enfants des écoles de Mamer et Capellen et 40 accompagnateurs ont réalisé mardi une gigantesque chaîne de la paix. Rappelant les 50 guerres actuelles dans le monde, ils ont manifesté leur solidarité envers les habitants de l’Ukraine et d’autres pays touchés. À l'initiative les commissions scolaires de Mamer et de Capellen, ils ont défilé du terrain de foot de Mamer au campus Kinneksbond, via le parc Brill.