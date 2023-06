«Une chambre de 13 m² à 1 300 euros, c'est à vomir»

Moins de ventes, ça veut dire plus de locations et un risque d'explosion des loyers. Pexels

Jeudi dernier, atHome.lu annonçait que la chute des prix de l'immobilier s'était accentuée, partout dans le pays, aussi bien pour les ventes de maisons que d'appartements. Une information qui ne surprend pas outre mesure les professionnels du secteur. «On s'y attendait depuis la fin de l'année dernière», souffle Tracy Macri, qui officie à LD Home, à Hollerich. «La baisse se fait ressentir sur tous les types de biens», dit-elle, interrogée par L'essentiel. Elle met en avant la crise bancaire.

«Ce ne sont pas forcément les capacités financières des gens qui sont en cause, mais quand les taux d'intérêt ont explosé, beaucoup se sont retrouvés dans une situation précaire», explique-t-elle. C'est surtout le taux variable qui est en cause. «Quand vos mensualités passent de 1 300, 1 400 euros à 3 000, ça fait mal». Résultats, beaucoup de propriétaires ne peuvent plus payer leurs mensualités. «Il y a donc eu un boum des ventes», ces propriétaires essayant de se défaire de leur bien. Les hypothèques sur les logements ont aussi été nombreuses et «les banques ne prêtent plus autant qu'avant, c'est trop risqué».

«Ça devient invivable»

Du coup, «les gens essayent de baisser le prix du bien qu'ils mettent sur le marché pour essayer de le vendre, mais cela marche très peu», poursuit l'agente immobilière. Au-delà des difficultés pour emprunter, «les acheteurs manquent de visibilité. Les taux pourraient encore augmenter et beaucoup attendent que la situation se calme pour investir. À mon avis, cela n'ira pas mieux avant 2024. Les seuls qui font de bonnes affaires, ce sont les investisseurs qui étaient déjà à l'aise financièrement».

Autre conséquence de cette crise: «On a une explosion des locations». Moins de gens qui achètent, ça veut aussi dire plus de gens qui louent. Ce qui peut entraîner une «explosion des prix des loyers. Mais c'est encore plafonné, on ne peut pas augmenter le loyer de plus de 5% du montant investi. Cela reste une grosse marge», dit Tracy Macri.

Comment vous logez-vous au Luxembourg? Je suis propriétaire, j'ai pu acheter à temps. Je suis locataire, mais je dois avouer que je gagne très bien ma vie. Je loue un appartement, mais c'est galère à la fin du mois. Je suis en colocation, ça permet au moins de réduire la facture. Je vis encore chez mes parents. Je suis frontalier, je n'ai pas les moyens d'habiter au Luxembourg.

«Il y a beaucoup de demandes pour des chambres et des studios. Si cela augmente de trop, ça devient invivable. Nous n'avons pas envie, et nous sommes plusieurs dans l'immobilier à penser ça, de nous retrouver dans cette pratique. Il y a beaucoup de jeunes, de stagiaires, qui arrivent ici. 1 300 euros pour une chambre de 13 m², c'est à vomir. C'est encore trop la jungle», estime l'agente. Selon elle, les entreprises qui payent tout ou partie du loyer de leurs employés, «ça pousse les prix», et pénalise les autres locataires. «Il faut mieux encadrer certaines choses», conclut-elle.