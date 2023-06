Communales au Luxembourg: «Une chance de pouvoir voter en tant qu’étranger»

Tommasi et Christelle ont voté pour la première fois ce dimanche. Frédéric Lambert/L'essentiel

Avec 72% de résidents non luxembourgeois, Luxembourg-Ville est la commune du pays où le plus d’étrangers avaient la possibilité de voter ce dimanche, lors des élections communales. Par rapport aux élections précédentes, le double d’électeurs étrangers se sont inscrits pour participer. Mais pour quelles raisons?

D’origine italienne, Tommasi a voté pour la toute première fois au Grand-Duché. «J’habite ici depuis douze ans désormais, nous a-t-il expliqué en sortant du bureau de vote dans le quartier d’Eich. J’ai fondé une famille ici et j’y travaille depuis longtemps. C’était l’occasion de participer activement à la vie politique. C’était très simple de s’inscrire aux communales. On est venus en famille avec nos deux enfants, car c’est important de leur expliquer ce que l’on fait dans un bureau de vote. À quatre et cinq ans, on peut déjà leur présenter la démocratie».

«Se sentier légitime de voter»

Après avoir reçu ses petits cadeaux pour la Fête des mères, Christelle, d’origine française, considère «qu’elle a la chance de pouvoir aller voter au Luxembourg». «C’est une chance de donner notre voix et notre avis», ajoute celle qui votait aussi pour la première fois. «Cela fait douze ans que je suis au Luxembourg et avant, je ne me sentais pas légitime. Aujourd’hui, c’était le bon moment! J’ai appris à connaître le pays et je vois un petit peu son évolution».

Quand on est un «étranger» au Luxembourg, peut-on retrouver assez de candidats qui ressemblent à ce profil sur les listes? «Le Luxembourg est un pays à part entière, nous a répondu Christelle, avec des Luxembourgeois qui gèrent leur pays. En tant qu’étranger, soit on l’accepte, soit on prend ses affaire et on part. Je ne fais pas attention à la présence d’étrangers sur les listes. J’ai voté par rapport aux programmes où je me reconnaissais» .