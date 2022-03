DOCUMENTAIRE : Une charge en règle contre le cynisme économique

Milton Friedman (1912-2006), tenant de l’ultralibéralisme, suggéra aux hommes politiques de profiter de ces moments-là pour imposer les réformes les plus douloureuses. C’est une théorie qui ne date pas d’hier, comme l’a mis en évidence Naomi Klein dans son ouvrage «La Stratégie du choc». Et qui devient plus évidente encore quand on l’illustre avec des images d’archives fortes.