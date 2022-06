Au Luxembourg: Une charte de bonne conduite pour régler les problèmes du Lac de la Haute-Sûre

LULTZHAUSEN – Le Lac de la Haute-Sûre est un lieu très prisé par les amateurs de détente et de loisirs en plein air, au Luxembourg. Mais la grande affluence, les véhicules mal garés et les montagnes de déchets laissés par les visiteurs posent de gros problèmes aux communes et au Parc naturel.

Le Lac de la Haute-Sûre est non seulement le plus grand réservoir d'eau potable du Luxembourg, mais également le lieu de prédilection pour les Luxembourgeois en quête de détente et de loisirs en plein air. Mais la grande affluence, surtout pendant la période estivale, pose de gros problèmes aux communes, au gouvernement et à la direction du Parc naturel de la Haute-Sûre.

Trafic automobile gênant dans les communes et autour du lac, véhicules mal garés qui bloquent des voies de passage, déchets en tous genres laissés par les visiteurs sont autant de problèmes auxquels le ministère, les communes et la direction du Parc naturel de la Haute-Sûre ont décidé de s'attaquer en présentant, jeudi, un concept pour que cette oasis de verdure redevienne un espace partagé, source de plaisir pour tous.

Dans l'esprit de durabilité et de préservation des ressources naturelles, un concept a été élaboré pour protéger au mieux la nature et l'homme. Les liaisons par bus continuent par conséquent d'être améliorées, l'accent étant mis sur les déplacements sans voiture. Des navettes en bus vers les plages les plus convoitées bordant le Lac de la Haute-Sûre sont censées venir compléter l'offre de navettes déjà existante. De quoi économiser des frais de parking de 3 euros de l'heure et de faire, en parallèle, un geste pour la nature et les communes.

950 places de stationnement gratuites

Il va de soi que tout le monde n'a pas la possibilité de venir en bus et qu'il n'est pas possible de bannir tous les automobilistes du site. Or, les places de stationnement disponibles ne sont manifestement pas assez nombreuses, ce qui explique le grand nombre de véhicules mal garés, surtout le week-end. C'est pourquoi le Parc naturel de la Haute-Sûre souhaite attirer l'attention sur l'existence de quelque 950 places de parking gratuites aux lieux-dits «Am Kéilert» et «Kräizfeld».

Fini aussi les montagnes de déchets laissés par les visiteurs du lac! De nouvelles poubelles et conteneurs sont censés les inciter à trier correctement les déchets. L'aménagement de zones dédiées aux barbecues et l'installation de barbecues en dur ont pour objectif de mettre fin à l'utilisation de leur équivalent jetable. Cela contribuera non seulement à la réduction des déchets, mais permettra également de maintenir les magnifiques pelouses propres.

Charte de bonne conduite destinée aux visiteurs du Lac de la Haute-Sûre

Afin que chacun puisse trouver la quiétude tant recherchée, le Parc naturel de la Haute-Sûre a également rédigé une charte de bonne conduite rappelant notamment l'interdiction d'écouter de la musique à un haut niveau sonore autour du lac. En raison de problèmes par le passé, les chiens ne sont plus admis sur les pelouses en bordure du lac. La charte attire également l'attention sur le fait d'éliminer correctement les déchets et sur le stationnement aux endroits prévus à cet effet.

Ces règles peuvent a priori paraître sévères, mais c'est la seule façon de préserver la nature et de maintenir une bonne entente entre visiteurs et résidents. Durant les mois d'été, une équipe de patrouilleurs sera présente sur place pour informer les visiteurs, les aiguiller et, le cas échéant, les rappeler à l'ordre. Des équipes seront également déployées sur les pelouses pour fournir des informations générales sur le lac.