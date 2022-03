Une chasse à l'homme pour 400 euros

Les grands moyens ont été mis en place dimanche pour retrouver un homme qui, cagoulé et armé d'un pistolet, a braqué la buvette d'un club de pétanque du sud de la France, en plein concours.

Plus de trente gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Brignoles (Var), de la brigade de recherches et de la brigade territoriale ont été mobilisés. Après son forfait, le jeune homme de 24 ans, sans profession et habitant la région, s'était réfugié dans un squat de la ville.