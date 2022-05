Aux États-Unis: Une chienne défie un puma pour sauver sa maîtresse

L’animal a reçu un traitement en urgence et s’en sort avec deux fractures du crâne, une perforation de la cavité sinusale et un grave gonflement autour de l’œil. «Ma chienne est mon héroïne et je lui dois la vie», témoigne Erin sur Instagram. Mercredi, la Californienne a donné des nouvelles du malinois, qui se trouve toujours chez le vétérinaire. La chienne est en train de se rétablir et devait rentrer chez elle jeudi. Erin a pu réunir suffisamment de fonds pour couvrir les frais médicaux d’Eva. Elle prévoit de faire don de l’excédent à des organisations caritatives.