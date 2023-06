Une chienne renifleuse d'explosifs formée pour sauver des vies en Ukraine

Entre novembre 2022 et février 2023, Arina a appris les principes de base de la manipulation d'explosifs selon les normes actuelles de l'UE, notamment le comportement à adopter en cas de signalement, la reconnaissance des différents types d'explosifs existants, etc.

Détecter et neutraliser les explosifs

Après la formation, la chienne a été familiarisée avec son nouveau maître-chien de l'armée ukrainienne. Lors d'une cérémonie de clôture en Pologne, à laquelle assistaient divers membres des gouvernements polonais et ukrainien, Arina et d'autres chiens spécialisés en explosifs fraîchement formés ont finalement été remis à leurs nouveaux maîtres-chiens.

L'objectif de ce programme de formation de l'Union européenne, auquel participent le Luxembourg, Malte, l'Autriche, la Finlande et la Belgique, est de former des chiens à une future mission dans la zone de crise ukrainienne. Là-bas, les canidés aideront à détecter et à neutraliser les explosifs (bombes non explosées, mines, etc.) utilisés dans les champs, les véhicules, les ruines, les villes et les zones rurales dans le cadre des opérations de guerre.