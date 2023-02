Incident au Luxembourg: Une cigarette jetée par la fenêtre aurait enflammé la voiture qui suivait

«On a commencé à sentir la fumée, nous avons arrêté la voiture et on est tous sortis», raconte Sonia, la mère de famille, qui se rendait faire quelques courses. Les flammes sont ensuite arrivées très vite. Heureusement plus de peur que de mal, personne n'a été blessé mais les victimes ont dû abandonner de nombreuses affaires dans la voiture partie en fumée. L'intervention des pompiers et de la police a permis de sécuriser l'axe qui était encore paralysé vers 19h.