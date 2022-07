Réactions au Luxembourg: «Une cinquantaine de jours de télétravail par an serait bien»

Le décompte des jours de télétravail, pour les frontaliers, afin de déterminer le pays où ils seront imposés, a repris à partir du 1er juillet. Mais l’augmentation du quota fait consensus en politique. «Pour être affilié à la Sécurité sociale, il faut prester 75% des jours de travail au Luxembourg, soit environ 50 jours de télétravail par an. Ce serait bien d’aligner les règles fiscales sur ce seuil», glisse le député Dan Kersch (LSAP), président de la sous-commission Télétravail. «Les frontaliers ne doivent pas être pénalisés par des règles différentes des résidents, affirme Myriam Cecchetti (déi Lénk), membre de la sous-commission. Nous sommes contents d’avoir les frontaliers: sans eux, nous serions fichus!».

Des inconvénients au télétravail

«Je déplore que nous restions à un seuil faible en Allemagne», réagit Charles Margue (Déi Gréng), membre de la sous-commission. Malgré l’essor du travail à domicile depuis le début de la pandémie, la règle est restée de 19 jours pour les habitants de ce pays, contre 34 en Belgique et en France. L’écologiste préconise «entre un jour et un jour et demi par semaine». Également présent dans la sous-commission, Marc Spautz (CSV) insiste sur le problème de la Sécurité sociale: «Ce serait bien de pouvoir déroger à la règle européenne par un accord bilatéral. Dans les négociations au niveau de l’UE, le Luxembourg doit rappeler l’importance des frontaliers».