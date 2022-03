Fusillade près d'Helsinki : Une cinquième victime a été découverte

Le dernier bilan fait état de quatre personnes tuées jeudi matin dans une fusillade dans un centre commercial. Les médias finlandais annoncent la découverte d'un nouveau corps.

Le tireur, un homme âgé de 43 ans et connu de la police, est toujours en fuite et la police ignore où il se trouve, a expliqué Jyrkky Kallio, commissaire de la police d'Espoo. "Je peux confirmer que 4 personnes, trois hommes et une femme, ont été tuées. Nous ne savons pas encore s'il y a des blessés ni combien ils sont", a-t-il dit.