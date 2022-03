Crash en France : Une classe entière se trouvait dans l'Airbus

Des élèves d’une école de la ville de Haltern am See, à côté de Düsseldorf se trouvaient dans l’avion qui s'est crashé ce mardi.

Une classe entière se trouvait dans l’Airbus A320 qui s’est écrasé dans les Alpes françaises ce mardi. Il s’agit de seize étudiants de 15 à 16 ans et deux enseignants de l'école secondaire Joseph-König de Haltern am See, à côté de Düsseldorf. Ceux-ci revenaient d’un échange d’une semaine avec une classe de Llinars del Vallès, près de Barcelone, d’après le site Ruhrnachrichten.de. Certains parents d’élèves se trouvent déjà à l’aéroport de Düsseldorf, fait savoir le site internet.

La ville espagnole a affirmé que «16 personnes et deux professeurs étaient là depuis une semaine. Ce sont des enfants en quatrième année de secondaire, âgés de 15 ans à peu près», a déclaré Marti Martí Pujol, maire de cette localité. «Ils étaient partis ce matin» et «certains de leurs enseignants ici connaissaient l'heure, le numéro de vol et le nom de la compagnie», a-t-il ajouté. Ces jeunes venaient de Haltern am See, un village de quelque 5 000 habitants entre Dusseldolf et Dortmund, a encore expliqué le maire. Ils avaient séjourné dans des familles d'accueil et assistaient aux cours d'un lycée de la petite ville, le lycée Giola, où les élèves sont sous le choc selon lui.

16 écoliers, 2 enseignants

«La Croix-Rouge et des psychologues sont sur place (...) ils prennent soin des enfants car toute l'école est touchée», a-t-il ajouté en précisant que l'établissement compte plus de 400 élèves. Entre 30 et 40 étudiants allemands venant d'une autre localité allemande se trouvent encore à Llinars del Vallès et devaient rentrer chez eux mercredi ou jeudi. En Allemagne, Georg Bockey, un porte-parole de la municipalité de Haltern, n'a pas confirmé officiellement, même si «tous les indices concordent pour dire qu'ils se trouvaient dans cet avion». «Chacun savait à Haltern qu'ils (les enfants) devaient arriver à Dusseldorf vers 12h00», a-t-il indiqué.

Selon lui, il s'agirait de 16 écoliers, deux enseignants, d'une même classe. Un accompagnement de crise est d'ores et déjà en place dans l'établissement. Selon le site Internet du lycée, les élèves espagnols s'étaient rendus en fin d'année dernière à Haltern.