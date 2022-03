Une coiffure de star pour un nouveau look

Adopter un nouveau look représente pour la plupart des gens une dose de stress importante. Peur de ne ressembler à rien ou, tout simplement, incapacité de choisir LA coiffure idéale...

Bref: changer de tête n’est pas une mince affaire. D’un autre côté, nos amies les stars arborent souvent les coiffures les plus tendance. Le site Internet du magazine «In-Style» l’a compris et propose de faire tester aux internautes les chignons et d’autres mises en plis avant même de s’installer dans le fauteuil de son coiffeur préféré.