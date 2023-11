Une collection de cartes postales pour remonter le temps au Grand-Duché

1 / 11 Grâce à des centaines et des centaines de cartes postales, Michel nous a permis de redécouvrir un Luxembourg, aujourd'hui disparu. Vincent Lescaut/L'essentiel Grâce à des centaines et des centaines de cartes postales, Michel nous a permis de redécouvrir un Luxembourg, aujourd'hui disparu. Vincent Lescaut/L'essentiel Grâce à des centaines et des centaines de cartes postales, Michel nous a permis de redécouvrir un Luxembourg, aujourd'hui disparu. Vincent Lescaut/L'essentiel

C’est un authentique passionné de tout ce qui touche au Luxembourg. Et son appartement de Dudelange est une véritable caverne d’Ali Baba pour celles et ceux qui adorent le Grand-Duché. Au travers de centaines de cartes postales, notamment, Michel, 34 ans, nous a fait remonter le temps aux quatre coins du pays.

« Cela fait maintenant trois ans que j’ai lancé la page Facebook «Zäitress duerch Lëtzebuerg» (en français, le Luxembourg à travers le temps)», nous indique celui qui est également infirmier à domicile. «Tout a commencé au moment où le Covid-19 est apparu, en mars 2020, lorsque j’avais plus de temps libre, chez moi. J’ai désormais plus de 3000 followers et ça augmente un peu plus tous les jours».

Des liens familiaux

Et force est de constater que ce sont surtout les anciennes cartes postales du Grand-Duché qui font un véritable carton sur les réseaux sociaux. «Derrière chaque photo ancienne, il y a une histoire et certains textes écrits à l’arrière nous permettent d’en apprendre un peu plus sur le Luxembour», souligne Michel. «Au-delà de la nostalgie, je remarque souvent un peu de tristesse, car de nombreux bâtiments ont disparu aujourd’hui. Grâce à Internet, je récupère souvent des témoignages de personnes qui vivaient déjà quand ces bâtiments étaient encore là et ils ont toujours de belles histoires à raconter ».

Et Michel de nous donner un exemple concret: « La dernière fois, j’ai posté une photo d’un café à Differdange », nous explique-t-il. «Et le petit fils m’a envoyé des photos de sa grand-mère qui tenait le café. Ça, ce sont de chouettes moments ». Quant aux motivations de Michel, elles viennent aussi de sa propre famille. « C’est mon grand-père qui m’a transmis cette passion », reconnaît-il. «Quand on a rangé sa maison, j’ai retrouvé de premières cartes postales, et c’était parti!».

Une collection infinie sur le Luxembourg

Et ça continue. Tous les dimanches, Michel se rend sur les brocantes en compagnie de son père pour dénicher de nouveaux trésors. «Ce n’est pas rare de tomber sur des «pièces rares», mais elles sont parfois assez chères », nous confie-t-il. «Des cartes postales s’échangent contre deux euros, mais on peut parfois en trouver qui montent jusqu’à 200 euros. Il y a un an, je suis tombé par hasard sur une belle carte d’une ancienne boucherie à Differdange. Tout ce qui touche à l’ARBED, (devenu depuis ArcelorMittal), est également difficile à trouver ».

Et l’immense collection de Michel ne s’arrête pas aux cartes postales. Avec quelques pièces qui ne feraient assurément pas tache dans un musée. «J’ai d’anciennes bouteilles», nous montre-t-il encore. «Surtout de la brasserie de Dudelange, là où j’habite. Les anciens casques de l’ARBED, et même des casques d’anciens mineurs. On pourrait croire que l’on se trouve dans un musée (sur le Luxembourg), mais on est bel et bien dans mon appartement».