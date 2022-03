Allemagne – Une collision entre deux trains fait un mort

Cet accident intervient cinq ans jour pour jour après la collision entre un train de marchandises et un train de voyageurs, entre entre Bettembourg et Zoufftgen. Le conducteur du train CFL avait péri dans l'accident. Selon les experts, le drame a été le résultat d’une double erreur, humaine et technique. Un non-lieu avait été prononcé par la justice trois ans plus tard.