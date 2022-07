Collision bus-camion : La reprise du trafic retardée par des voitures abandonnées sur l'A3

Un accident s'est produit mardi matin, vers 9h45, sur l'A3 vers Luxembourg, indiquent les pompiers. Les circonstances en sont encore inconnues, mais le Corps grand-ducal d'incendies et secours (CGDIS) évoque une collision entre un camion et un bus. Douze personnes ont été prises en charge par les pompiers. L'une d'entre elles est blessée, les onze autres ont été emmenées subir des contrôles de précaution, précise le CGDIS.

L'accident provoque de gros problèmes de circulation et l'ACL déconseille formellement les lieux aux automobilistes. Les embouteillages remontent jusqu'à la frontière française. La police précise que les deux voies de circulation, déjà bien rétrécies à cause du chantier, ont été complètement bloquées, peu après l'aire de Berchem. Une déviation a été mise en place, via l'A13 et l'A4.