À Luxembourg-Ville: Une collision entre un bus et une voiture fait un blessé grave

Un grave accident de la circulation s'est produit ce mardi matin, vers 6h, entre un bus et une voiture, route d'Arlon, à Luxembourg-Ville, indique la police grand-ducale.

Le conducteur de la voiture a été grièvement blessé et a dû être extrait de son véhicule avant d'être transporté à l'hôpital. En raison des opérations de secours et de déblaiement, deux voies ont dû être complètement fermées à la circulation pendant un certain temps.