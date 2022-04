En Hongrie : Une collision entre un train et une camionnette fait cinq morts

Cinq personnes sont mortes ce mardi dans une collision entre un train et une camionnette à un passage à niveau.

Cinq personnes sont mortes mardi en Hongrie dans une collision entre un train et une camionnette à un passage à niveau qui a provoqué le déraillement du wagon, a annoncé la police dans un communiqué. «Cinq personnes sont décédées sur place et plus de dix ont été blessées», a déclaré la police, précisant que toutes les victimes étaient des passagers du véhicule qui transportait des employés vers leur lieu de travail.