Au Luxembourg: L'homme blessé dans l'accident sur l'A6 est décédé

Le grave accident de la circulation qui s'est produit juste avant 11h, ce mercredi, sur l'autoroute A6 entre Capellen et Steinfort, dans le sens Luxembourg-Arlon, a coûté la vie à un homme de 35 ans, résidant en France, a annoncé jeudi la police. Une camionnette et un camion étaient entrés en collision, et le passager de la camionnette percutée s'était retrouvé coincé dans l'habitacle.