Une coloc de rêve... ou presque

Voilà une petite série déjantée sur Internet qui, comme à nous, devrait vous plaire. Hello Geekette raconte l’histoire de la difficile collocation entre une geek et «un mec normal».

En ce moment, être «geek» est particulièrement tendance. Et bien, c'est confirmé. Avec 300 000 vues sur Dailymotion et deux épisodes par mois, le buzz grandit autour de la web série Hello Geekette qui raconte la colocation entre un gars «sympa mais plutôt basique» et une fille qui ne jure que par l'informatique.