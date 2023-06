Une colonne de cendres de trois kilomètres au dessus du volcan

Le volcan indonésien Anak Krakatoa est entré en éruption vendredi, projetant une colonne de fumée de plus de trois kilomètres dans le ciel, ont indiqué les responsables de sa surveillance. Les autorités n'ont pas fait état de dommages ou de victimes après l'éruption qui s'est produite à 8h46 locales (1h46 GMT). L'Anak Krakatoa, une île volcanique, a émergé dans la mer à l'ouest de l'archipel au début au début du siècle dernier après l'éruption du Krakatoa en 1883, l'une des plus meurtrières de l'histoire.

L'Anak Krakatoa, qui signife «enfant du Krakatoa» en indonésien, a projeté des cendres dans le détroit de la Sonde, entre les îles indonésiennes de Java et de Sumatra. «Le haut de la colonne (...) a été observé à 3 000 mètres au dessus du sommet» du volcan a indiqué Deny Mardiono, un responsable de la station de surveillance du volcan, dans un communiqué.

Ne pas s'approcher

«La colonne de fumée était grise et noire avec une forte intensité vers le sud-ouest», a-t-il ajouté. Il a demandé au public de ne pas s'approcher à plus 5 km du cratère du volcan. Le niveau d'alerte du volcan avait été relevé au deuxième niveau le plus élevé en 2022, après un regain d'activité marqué.