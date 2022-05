Aux Etats-Unis: Une comédie sur le succès de «Squid Game»

En plus de la préparation de la saison 2 de «Squid Game», dans laquelle un personnage décédé pourrait faire son retour, Hwang Dong-hyuk planche sur une comédie, a-t-il confié à Deadline. Dans cette satire, le scénariste et réalisateur sud-coréen racontera la création de la fiction et son incroyable succès sur Netflix.