Irlande: Une commune interdit les GSM aux moins de 13 ans

La petite ville de Greystones, à une vingtaine de kilomètres au sud de Dublin, a réalisé ce dont rêvent nombre de parents à travers le monde: priver définitivement leurs gamins de smartphone. Ce petit miracle s’est produit quand les parents des élèves des huit écoles primaires ont adopté un code de conduite général, le mois dernier. Il stipule que les enfants de la ville n’auront plus accès à un téléphone portable avant l’entrée en secondaire (12-13 ans), et cela ni à l’école, ni à la maison, ni ailleurs.

«Si tout le monde joue le jeu, on n’a plus l’impression d’être l’exception. C’est plus facile de dire non», explique une mère au quotidien britannique The Guardian.