Tennis: Une compagnie aérienne refuse d’embarquer une joueuse russe

IMAGO/Russian Look

La vie des joueurs et joueuses de tennis du circuit secondaire n’est pas un long fleuve tranquille. Encore plus avec la nationalité russe. Vitalia Diatchenko, 250e au classement mondial, en a fait la dure expérience.

La Russe de 32 ans s’était inscrite au tournoi ITF de Calvi. Afin de se rendre en Corse, elle avait fait le choix de prendre un vol de la compagnie aérienne Lot, au départ du Caire, avec une escale à Varsovie. Hélas pour elle, tout ne s’est pas passé comme prévu et elle a été contrainte de déclarer forfait.

En Égypte, Vitalia Diatchenko n’a pas été autorisée à embarquer dans l’avion. La raison? Les restrictions émises par la Pologne à l’égard des ressortissants russes. Le pays, à l’instar de la Finlande, l’Estonie, la Lituanie et la Lettonie, ne laisse plus entrer sur son territoire les citoyens russes munis d’un visa Schengen, à des fins touristiques, commerciales, culturelles ou sportives.

«J’avais toutes les lettres de l’autorisation de la WTA et de l’ITF, s’est justifiée l’athlète sur Instagram. De plus, j’avais des lettres de mon père, qui est né en Ukraine et qui travaille pour les Nations unies, qui attestaient que j’étais bien sa fille - les compagnies aériennes autorisent les membres de la famille des personnes titulaires d’un passeport diplomatique à prendre l’avion - mais cela n’a rien changé. J’ai été refusée en raison de mon lieu de naissance».