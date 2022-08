En Tanzanie : Une connexion internet haut-débit installée sur le Kilimandjaro

La Tanzanie a installé une ligne internet haut-débit sur les pentes du Kilimandjaro, pour renforcer la sécurité des porteurs et des grimpeurs lors de leur ascension du plus haut sommet d'Afrique.

La montagne, célébrée par Ernest Hemingway dans «Les Neiges du Kilimandjaro», et la zone qui l'entourent sont classées comme Parc national et celui-ci est inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco.

La société publique Tanzania Telecommunications a mis en service mardi la ligne installée à 3 720 mètres d'altitude, et le réseau couvrira d'ici la fin de l'année le sommet et ses neiges mythiques, à 5 895 m. «Dans le passé c'était un peu dangereux pour les visiteurs et les porteurs d'opérer sans internet», a déclaré Nape Nnauye à l'inauguration du service, entouré de responsables gouvernementaux et de touristes.