Une consommation excessive de papier toilette est signe de mauvaise santé

Une spécialiste du périnée nous éclaire sur la question d’une consommation de papier toilette supérieure à la moyenne et que faire si c’est le cas.

La quantité de papier toilette utilisée après avoir été à la selle en dit long sur la santé intestinale d’une personne. Getty Images/iStockphoto

Et vous, combien de fois allez-vous à la selle? Selon une étude publiée dans l’«American Journal of Gastroenterology», 95,5% des personnes y vont à une fréquence allant de trois fois par jour à trois fois par semaine. Mais il n’y a pas que la fréquence à laquelle on va à la selle qui donne des indications sur l’état de santé.

Pour les spécialistes, la quantité de papier toilette consommée est également révélatrice. «Si vous vous essuyez plus de trois fois après être allé(e) à la selle, c’est mauvais signe», déclare Georgia Reupert, une spécialiste australienne du périnée, sur TikTok. La présence d’une grande quantité de matières fécales à la sortie de l’anus, après avoir fait ses besoins montre, entre autres, que le sphincter n’est pas assez puissant et que la personne pousse mal.

L’experte conseille de «pousser avec le périnée, à une intensité variable, en quatre étapes», légèrement, dans un premier temps, en exerçant environ 20% de pression, puis 50%, 80% pour finir avec une pression maximale. «Cette technique permet au sphincter de se fermer complètement», explique-t-elle. Vous avez essayé et ça ne s’améliore pas pour autant? Selon l’experte, les hémorroïdes ou des cicatrices peuvent aussi être à l’origine de la consommation excessive de papier toilette. Dans ce cas, le mieux est de se faire conseiller ou examiner par un professionnel de la santé.

L’échelle de Bristol

Depuis sa publication en 1997, l’échelle de Bristol, qui répartit les selles en différents types, donne une indication sur la santé de l’intestin et du fonctionnement du système digestif. L’échelle visuelle de Bristol répartit les selles humaines en sept types, selon leur forme et leur consistance. Cela va des petites crottes dures aux selles liquides. Comme vous pouvez le deviner, les deux extrêmes ne sont pas bonnes.

L’échelle de Bristol est révélatrice de l’état de santé du système digestif. Getty Images/iStockphoto

La forme de selles idéales est celle de type 3 (en forme de saucisse, avec une surface craquelée) et de type 4 (qui ressemble à une saucisse, avec une surface lisse), comme le souligne la spécialiste dans une autre vidéo qui vient de devenir virale et dans laquelle elle explique notamment que pour atteindre la forme idéale, il faut «consommer suffisamment de fibres et bien s’hydrater tout au long de la journée». L’apport de liquide est important pour bien dissoudre les fibres absorbées.

Il convient, par ailleurs, d’éviter les aliments qui irritent le système digestif. La pratique régulière d’une activité physique et de la gymnastique douce peuvent en outre aider à remettre l’intestin en marche et à soulager la constipation. En revanche, une position assise fréquente et prolongée rend l’intestin paresseux.