Salmonellose : Une contamination des chocolats Ferrero détectée dès décembre à Arlon

Le groupe italien Ferrero a rappelé cette semaine de nombreux chocolats Kinder. Une contamination avait été détectée dans l'usine d'Arlon dès le 15 décembre.

Ferrero assure alors avoir identifié un filtre à la sortie des deux réservoirs de matières premières comme étant à l'origine de la contamination et l'avoir retiré. La production a également été bloquée ce jour-là et les produits «n'ont pas été livrés». «Tous les produits finis et semi-finis qui ont été fabriqués dans cette usine les cinq jours qui ont précédé le 15 décembre ont été bloqués aussi», précise Ferrero France à l'AFP. Le groupe dit aussi avoir renforcé ses contrôles à cette période et fait «plus de 2 000 tests» en janvier.