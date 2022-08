Santé au Luxembourg : Une contraception 100% remboursée, c'est «pour 2023»

Pour rappel, cette mesure est prévue dans le programme de coalition 2018-2023. C'est la dernière étape d'un mouvement enclenché il y a quatre ans: le 1er août 2018, la limite d'âge de 25 ans avait été relevée à 30 ans et le stérilet est depuis remboursé à hauteur de 80%, comme les autres moyens de contraception. Annoncée «dans les prochaines semaines» début septembre 2020 par la ministre de la Santé, la proposition a pris du retard. «Malheureusement, la pandémie a retardé un certain nombre de dossiers, de sorte que les travaux n’ont pas avancé selon le calendrier initialement prévu, déplorent Paulette Lenert et Claude Haagen. Entretemps, les discussions ont repris et le dossier sera finalisé en automne 2022».