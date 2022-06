Film d'animation : Une coproduction luxembourgeoise récompensée au Festival d'Annecy

«Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu'on attend pour être heureux?» a remporté samedi le Cristal du long métrage au Festival du film d'animation.

Le film d'animation «Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu'on attend pour être heureux?», qui raconte la création du célèbre écolier de la littérature jeunesse, a décroché samedi le Cristal du long métrage du Festival d'Annecy. Ce film d'animation franco-luxembourgeois est produit par Lilan Eche et Christel Henon, de Bidibul Productions.

Présenté hors compétition au Festival de Cannes en mai, il retrace l'origine de la naissance du Petit Nicolas sous les plumes de ses deux créateurs, le dessinateur Jean-Jacques Sempé et l'auteur René Goscinny, respectivement doublés par Laurent Lafitte et Alain Chabat. Mêlant souvenirs personnels des coauteurs, scènes pétillantes ou poétiques avec l'écolier, le film d'Amandine Fredon et Benjamin Massoubre - coécrit par Anne Goscinny, fille de René - sortira en salles courant octobre.